В Новороссийске задержан агент СБУ при попытке подорвать здание

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Агент Службы безопасности Украины (СБУ) задержан при попытке подрыва административного здания в Новороссийске. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным российских спецслужб, иностранный гражданин 2000 года рождения был завербован представителями Украины через интернет-мессенджеры в декабре прошлого года. Ему предложили денежное вознаграждение за сбор информации о местонахождении кораблей Черноморского флота и российских военных на территории Краснодарского края, а также за совершение терактов.

Мужчина был задержан во время выполнения очередного задания куратора, в рамках которого он изъял из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма для подрыва административного здания в Новороссийске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержав уроженца Центральной Азии. По данным российских спецслужб, мужчина, который является участником международной террористической организации, намеревался совершить террористическую акцию в одном из досуговых центров города.

Для этого он провел разведку местности, а также приобрел оружие и необходимые компоненты. По месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. После злоумышленник планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Возбуждено дело о попытке совершения теракта.

