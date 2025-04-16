Задержанный за подготовку теракта в Пятигорске общался с кураторами из Украины

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Задержанный за подготовку теракта в Пятигорске вел переписку с кураторами из Украины, сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По данным правоохранителей, мужчина был сторонником международной террористической организации. В результате обыска по его месту жительства были изъяты три емкости с зажигательной жидкостью, два ножа и топор, а также банковские карты, телефон и иные вещи, которые могут быть использованы в качестве доказательств его вины.

О предотвращении теракта стало известно 16 апреля. Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии.

Подозреваемый планировал совершить террористическую акцию в одном из досуговых центров города. Предварительно он провел разведку местности, а также приобрел оружие и необходимые компоненты.

По данному факту возбуждено дело о попытке совершения теракта. Задержанный дал признательные показания.