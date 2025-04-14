Завербованные Украиной россияне задержаны в Самарской области

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Силовики задержали двух россиян, участвовавших в диверсиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Одним из них оказался гражданин по фамилии Окрушко, который подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и установил там два самодельных взрывных устройства (СВУ). Вторая гражданка – Измайлова, она была причастна к подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса.

Как выяснила ФСБ, оба были завербованы и подготовлены украинскими спецслужбами в Молдавии. В частности, Окрушко был привлечен к сотрудничеству во время уклонения от призыва в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Ему пообещали материальное вознаграждение и украинское гражданство.

В свою очередь, Измайлова была завербована под угрозой применения насилия к близким родственникам, проживающим на Украине.

Против обоих фигурантов были возбуждены уголовные дела следственным подразделением УФСБ России по Самарской области. Окрушко обвиняется по статьям о диверсии, госизмене, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также обучении в целях осуществления террористической деятельности и участии в террористическом сообществе.

В отношении Измайловой также были выдвинуты обвинения, включая госизмену, незаконное изготовление взрывчатых веществ и их незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение.

Вместе с тем силовики задержали гражданина Молдавии Мариуса Пруняна, привезшего в Россию по заданию военной разведки Украины мощные взрывные устройства для совершения терактов в тайнике внедорожника.

Установлено, что мужчина с 2022 по 2023 год служил в ВСУ, участвовал в боевых действиях в ДНР, а в декабре 2023 года был завербован для подготовки диверсий в России. Против него возбуждено дело о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

