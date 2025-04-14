ФСБ задержала планировавшего в РФ теракты гражданина Молдавии

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина Молдавии, который привез в Россию по заданию военной разведки Украины мощные взрывные устройства для совершения терактов в тайнике внедорожника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, с 2022 по 2023 год Мариус Прунян состоял в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и принимал участие в боевых действиях в Бахмутском районе ДНР. В декабре 2023 года он был завербован и перенаправлен в Молдавию для подготовки терактов в России, в ходе которой получил от куратора денежные средства. На них гражданин приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором был сделан тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами массой 1,6 килограмма, тремя предохранительно-исполнительными механизмами на основе электронных часов, тремя детонаторами и тремя ключами замыкания электронной цепи, уточнили в ФСБ.

Как отметило ведомство, в прошлом году по заданию украинских спецслужб мужчина прибыл в Россию по маршруту Молдова – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия. Он планировал заложить бомбы в тайники в Волгограде и Саратове.

В отношении Пруняна возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее ФСБ задержала с поличным 49-летнего жителя Белгородской области, который готовился к совершению теракта в городе Валуйки и диверсии, связанной с отравлением российских военнослужащих. По информации спецслужб, мужчина связался с запрещенной в России террористической организацией и выполнял действия по приказу ее кураторов. В отношении россиянина было заведено дело по четырем статьям УК РФ.

