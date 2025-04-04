ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Спецслужбы предотвратили теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что теракт готовился при поддержке спецслужб Украины. Сотрудникам ФСБ России удалось изъять из тайника составляющие, которые были предназначены для изготовления взрывного устройства. По факту произошедшего задержан военнослужащий Минобороны России. В его телефоне была найдена переписка с украинским куратором, где они обсуждали теракт в воинской части.

Следователи в связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств".

Пресс-служба Следственного комитета России уточнила, что военнослужащий является участником запрещенного террористического сообщества. Предложение, предполагающее организацию теракта в Подмосковье, мужчина получил от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в марте 2025 года. Однако 2 апреля его деятельность была пресечена спецслужбами России.

Злоумышленник допрошен по обстоятельствам планируемого теракта. Следователям предстоит в рамках расследования дела выявить иных лиц, которые причастны к совершению данного преступления.

Ранее суд в Москве приговорил к 24 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, которого обвинили в госизмене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия.

По версии следствия, мужчина в ноябре 2023 года совершил поджог столичного военкомата по заданию украинских спецслужб. Инструкции на создание взрывчатого устройства он получил от украинской стороны в Telegram. Андреев частично признал свою вину.

