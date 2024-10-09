ФСБ предотвратила теракт в здании УМВД по Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Подслушано Смоленск"

Силовики предотвратили теракт в здании УМВД по Смоленской области. Мужчина пытался пронести туда самодельное взрывное устройство под видом папки с документами, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

Как отметило ведомство, при задержании злоумышленник, 30-летний житель Тверской области, пострадал, два сотрудника УМВД получили контузии.

"В настоящее время они доставлены в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.

На месте случившегося работают взрывотехники.

Кроме того, по факту произошедшего заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ.

Ранее ФСБ предотвратила серию диверсий и нападений на силовиков в Ингушетии. Злоумышленники готовили диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов. При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальных арестовали.

