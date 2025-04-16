ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Пятигорске. Задержан готовивший его уроженец Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина, который является участником международной террористической организации, намеревался совершить террористическую акцию в одном из досуговых центров города. Для этого он провел разведку местности, а также приобрел оружие и необходимые компоненты. По месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью.

В предоставленном ФСБ видео показано, как задержанный готовится к преступлению, а также примеривается к канистре в хозяйственном магазине.

"После проведения теракта собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях", – добавили в ЦОС.

По данному факту возбуждено дело о попытке совершения теракта. Сам задержанный дал признательные показания.

Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии, который привез в Россию по заданию военной разведки Украины мощные взрывные устройства для совершения терактов в тайнике внедорожника.

Мужчина был завербован в декабре 2023 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.