В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника Росморречфлота

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота за получение взятки. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

Там отметили, что с 2014 года по 2022 год бывший замначальника получал взятки от коммерсанта в виде денег и недвижимого имущества в особо крупном размере "за общее покровительство и попустительство".

Кроме того, по информации ФСБ, в июле 2019 года бывший чиновник получил от коммерческой организации два объекта недвижимости в столице на сумму более 8,5 миллиона рублей.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело. В Москве и области проведены обыски, допросы, изъяты деньги, предметы и документы, представляющие интерес для следствия, добавили в ЦОС.

Бывшего замначальника Росморречфлота заключил под стражу Дорогомиловский районный суд, сказано в сообщении.

Ранее суд назначил продюсеру и режиссеру Алексею Петрухину 4 года колонии строгого режима и штраф по делу о покушении на посредничество во взяточничестве. Его взяли под стражу прямо в зале суда.