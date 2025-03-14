Экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко задержан по делу о взятке

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Бывший замгубернатора Брянской области Сергей Тимошенко задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, Тимошенко, который в 2019–2021 годах курировал на территории области строительство и капремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки от предпринимателей. Они занимались строительством спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах Брянска, а также капремонтом многоквартирного дома в городе Фокино.

Взятки, в общей сумме превышающие четыре миллиона рублей, были получены в том числе через посредников за общее покровительство предпринимателей при выполнении указанных контрактов, уточнили правоохранители. В отношении Тимошенко возбуждено уголовное дело о получении взятки, а в отношении подозреваемых – о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как указали в СК, экс-замгубернатора доставляется в следственный орган ведомства. В ближайшее время он и другие соучастники будут допрошены. Кроме того, с учетом собранных на первоначальном этапе доказательств решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинений.

Ранее за мошенничество при закупке оборудования задержали первого проректора ПИМУ и начальника контрактной службы вуза. Согласно предварительной информации, в 2021 году сотрудники университета с директором коммерческой организации заключили контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше семи миллионов рублей.

Средства на закупку были выделены по федпрограмме. После того как деньги поступили на счет коммерческой организации, они были распределены между участниками организованной группы.