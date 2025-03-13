Первый проректор медуниверситета в Нижнем Новгороде задержан за мошенничество

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Первый проректор Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза задержаны за мошенничество при закупке оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По предварительным данным, в 2021 году сотрудники университета совместно с директором коммерческой организации подготовили документы на оборудование, в которых были указаны завышенные цены. После чего обеспечили победу на аукционе. При этом средства были выделены по федеральной программе.

В результате был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей. Деньги поступили на счет коммерческой организации, а затем были распределены между участниками организованной группы.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Задержанным в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее СК завел уголовное дело о получении взятки и мошенничестве в отношении бывшего начальника УМВД России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака. По данным следствия, Шпак получил взятку в виде туристических путевок на сумму свыше 260 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций.

Кроме того, с 2019 по 2023 год он совместно со своим подчиненным похитил около 300 тысяч рублей. Оперативник получал деньги в качестве зарпланы за дни его фактического отсутствия.