В Курской области возбуждено дело об афере с противотанковыми заграждениями

Фото: Следственный комитет РФ

В Курской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при производстве и поставке бетонных пирамид для линий противотанковых заграждения. Как сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, сумма ущерба составила 156 миллионов рублей.

В мошенничестве подозреваются должностные лица АО "Корпорация развития Курской области" и двух коммерческих организаций, с которыми заключили контракты на изготовление и поставку бетонных заграждений. Прочность бетона пирамид оказалась в два раза меньше заявленных требований. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства преступления.

В январе 2025 года Генпрокуратура потребовала взыскать с главы АО "Корпорация развития Курской области", его заместителей, а также ряда компаний более 3,2 миллиарда рублей. По мнению ведомства, средства были присвоены ими по контрактам по возведению оборонных сооружений в регионе.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн обвинил новое руководство Корпорации развития региона в саботаже. Речь шла о попытке застроить лесную территорию в Железногорске, которая де-факто служит местом отдыха людей. Компания решила не соблюдать мораторий на продолжение строительства жилого комплекса, поэтому Хинштейн запретил ей предпринимать какие-либо действия в этом направлении.