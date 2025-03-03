Хинштейн обвинил руководство "Корпорации развития Курской области" в саботаже

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил новое руководство АО "Корпорация развития Курской области" в саботаже. Об этом он заявил на заседании правительства региона.

"Если речь идет о попытке застроить территорию, которая де-юре не является лесным участком, но де-факто служит местом отдыха для людей, я против такой стройки", – цитирует его ТАСС.

Уточняется, что компания решила не соблюдать мораторий на продолжение строительства жилого комплекса в городе Железногорске. Хинштейн расценил попытки руководства корпорации сохранить проект как прямой саботаж поручения главы региона. Он запретил предпринимать какие-либо действия в этом направлении.

Кроме того, врио главы области обратился к жителям и сказал, что строительство остановлено до того момента, как руководство региона во всем детально не разберется. Он уже поручил врио министра имущества области Дмитрию Савину принять все необходимые меры, а от временно исполняющего обязанности главы корпорации развития Александра Бережного Хинштейн ждет объяснений.

28 января стало известно, что Генпрокуратура потребовала взыскать с предыдущего главы "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина, его замов и еще ряда компаний более 3 миллиардов рублей, которые были присвоены по контрактам на возведение оборонительных сооружений.

Лукина и ряд других фигурантов дела, поместили под стражу. Позже Хинштейн заявил, что правительство Курской области поддержит иск.

