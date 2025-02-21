Экс-мэр Белгорода Иванов приговорен к 10 годам колонии за взятки

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Свердловский районный суд Белгорода назначил бывшему мэру города и экс-гендиректору АО "Белгородская ипотечная корпорация" Антону Иванову 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 11,3 миллиона рублей по делу о получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина получил в качестве взятки машину BMW 320D XDrive, компьютерную технику и телефон. Кроме того, ему были оказаны незаконные услуги в виде оплаты полисов автострахования в размере свыше 3,7 миллиона рублей.

В свою очередь, Иванов должен был подписать контракты о содействии коммерческим фирмам от лица компании, которую он возглавлял. Он также принимал решения о выдаче гражданам в собственность земельных участков по сниженной цене.

В результате действий экс-мэра Белгорода ипотечной корпорации был нанесен ущерб в размере 14,3 миллиона рублей. Эта сумма была также взыскана с Иванова по решению суда.

В начале февраля были задержаны глава города Балтийска Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко. По версии следствия, Коваленко 15 января передал Мельникову взятку в размере 575 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате Мельников и Коваленко были арестованы по делу о взятке.

