Племянник хоккеиста Сергея Макарова задержан за взятку клюшками

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

Директор спортшколы в Челябинске был задержан по подозрению в получении взятки клюшками на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 21 мая прошлого года мужчина получил через посредника взятку в виде хоккейных клюшек, стоимость которых составляет 200 тысяч рублей. Спортинвентарь ему предоставил родитель воспитанника спортшколы за подготовку и выдачу документов о переходе ребенка в другой хоккейный клуб без компенсации. Переданные предметы злоумышленник продал, а деньгами воспользовался по своему усмотрению.

Как сообщили РИА Новости в региональном УФСБ, речь идет о директоре муниципального бюджетного учреждения допобразования "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею имени Макарова". На сайте сказано, что директором является племянник двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Сергея Макарова Павел.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". Следователи провели обыски по местам жительства и работы подозреваемого. Сейчас стоит вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения племяннику Макарова.

Ранее по подозрению во взяточничестве задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. По версии следователя, в январе Коваленко передал Мельникову взятку в размере не менее 575 тысяч рублей в обмен на общее покровительство и попустительство по службе. В отношении задержанных возбуждено дело. Оба были арестованы до 7 апреля 2025 года.

