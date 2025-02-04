Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Федотову

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал замгубернатора – министра финансов региона Лилию Федотову по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное заседание.

"Суд постановил избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – огласил решение судья.

В ходе заседания она заявила, что скрываться от следствия не намерена.

СК России возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении Федотовой 3 февраля.

По данным следствия, она с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых. Действия были совершены в нарушение требований долговой политики области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.