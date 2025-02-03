СК возбудил дело о превышении полномочий на вице-губернатора Ростовской области

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий на вице-губернатора Ростовской области и главу регионального Минфина Лилию Федотову. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

По информации ведомства, в 2020 году Федотова с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Подобные действия были реализованы в нарушение требований долговой политики Ростовской области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

В результате, как утверждают следователи, ущерб региональному бюджету составил 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги были потрачены на обслуживание и оплату процентов по кредитам в период с 2020 по 2023 год.

На данный момент следователи проводят мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года бывший руководитель предприятия "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Жвакин через двух посредников, включая Давыдова, получил частями взятку более 73 миллионов рублей от генерального директора компании "Промстрой".

