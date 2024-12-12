Экс-замдиректора департамента Финпромбанка приговорен к 6 годам колонии за растрату

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский районный суд Москвы приговорил экс-замдиректора департамента Финпромбанка Александра Лаврентьева к 6 годам колонии общего режима за растрату в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Лаврентьева признали виновным по части 4 статьи 160 УК РФ. Кроме того, суд назначил ему штраф.

В прошлом Лаврентьев занимал должность заместителя руководителя отдела по работе с кредитами в АКБ "Финансово-промышленный банк". В качестве представителя банка он участвовал в переговорах и без каких-либо препятствий подписывал кредитные договоры с заемщиками, не требуя при этом достаточного обеспечения. Лаврентьев действовал в составе организованной группы, отметила Генпрокуратура.

В период с 2014 по 2016 год руководители организованной группы были непосредственно вовлечены в процесс хищения денежных средств банка на общую сумму не менее 8,6 миллиарда рублей. Это было сделано путем заключения сделок купли-продажи ценных бумаг с подконтрольной иностранной компанией, а также выдачи физическим лицам крупных кредитов, которые заведомо не будут возвращены.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года бывший руководитель предприятия "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Жвакин через двух посредников, включая Давыдова, получил частями взятку более 73 миллионов рублей от генерального директора компании "Промстрой".

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере".