Экс-губернатор Рязанской области арестован за получение взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова, обвиняемого в получении взятки, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Под арестом он проведет два месяца.

По версии следствия, Любимов получил взятку не только в виде денег, но и имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года бывший руководитель предприятия "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Жвакин через двух посредников, включая Давыдова, получил частями взятку более 73 миллионов рублей от генерального директора компании "Промстрой".