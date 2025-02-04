Экс-замгубернатора Томской области Паршуто приговорен к 3,5 года колонии

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Ленинский районный суд Томска приговорил бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто к 3,5 года колонии за злоупотребление полномочиями, сообщает в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

Помимо Паршуто, по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при реализации мероприятий нацпроекта "Образование", повлекшем причинение ущерба в размере более 13 миллионов рублей, проходят экс-глава Томского района и замначальника управления территориального развития администрации района.

Установлено, что в 2020 году Паршуто, зная о выполнении работ по возведению Корниловской школы, желая повысить показатели расходов регионального бюджета, разработал преступную схему. По данным прокуратуры, мужчина путем уговоров и угроз уволить склонил к преступлению главу Томского района, который предложил своему подчиненному совместно подписать счета на оплату работ по строительству объекта, после чего подрядчику незаконно перечислили свыше 13 миллионов рублей.

Экс-главу Томского района суд приговорил к 4,5 года лишения свободы, а замначальника управления территориального развития – к 2,5 года условно. Помимо этого, осужденным в течение 2 лет 6 месяцев запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Ранее СК России возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении вице-губернатора Ростовской области и главы регионального Минфина Лилии Федотовой.

По информации правоохранителей, Федотова с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых. Действия были совершены в нарушение требований долговой политики области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.