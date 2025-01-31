Трое сотрудников "Роснано" задержаны по делу о превышении полномочий

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Троих сотрудников "Роснано" задержали в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Как уточняется в сообщении, на территории Москвы и Московской области были задержаны замруководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

По версии следствия, в 2017 году они для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании предоставили единственному акционеру общества в лице России недостоверные сведения о финансовом положении "Роснано". Это позволило привлечь дополнительное финансирование. В результате государство выделило корпорации более 43 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В ближайшее время фигурантам будет избрана мера пресечения.

В октябре 2024 года стало известно о хищении свыше 13 миллиардов рублей в ходе создания российского планшета из компании-разработчика. При этом деньги были получены из бюджета России. Правоохранители установили причастность к преступлению бывшего генерального директора ООО "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, чья компания была учреждена "Роснано".