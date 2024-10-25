Более 13 млрд руб похитили в компании, занимавшейся созданием российского планшета

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В ходе создания российского планшета из компании-разработчика были похищены свыше 13 миллиардов рублей и выведены под иностранные юрисдикции, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В рамках расследования дела сотрудники ФСБ совместно со следственным департаментом МВД РФ установили причастность к хищению денежных средств бывшего генерального директора ООО "Пластик лоджик" Бориса Галкина. В ведомстве напомнили, что компания была учреждена АО "Роснано" в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения".

Несмотря на отсутствие у компании-разработчика производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания производства, в период с 2010 по 2020 год на счета организации предыдущим топ-менеджментом "Роснано" было переведено более 13 миллиардов рублей. При этом, как уточнили в ФСБ, деньги были получены из бюджета России.

Ранее правоохранителями был задержан и отправлен на допрос заместитель главы Минэнерго России Сергей Мочальников. Следственные действия связаны с делом бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, который последнее время работал первым вице-президентом Академии горных наук.

Позже стало известно, что Мочальникова подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями во время ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

По версии следствия, должностные лица Минэнерго с 2014 по 2023 год заключили ряд контрактов на ликвидацию убыточных шахт и разрезов, однако работы были выполнены не в полном объеме. В это же время акты приемки и экспертные заключения были согласованы и подписаны представителями министерства и уполномоченного бюджетного госучреждения.