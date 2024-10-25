МВД объяснило задержание замминистра энергетики РФ Мочальникова ликвидацией шахт

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Заместитель главы Минэнерго России Сергей Мочальников задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями во время ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, было возбуждено в июне текущего года", – написала она в своем телеграм-канале.

По версии правоохранителей, должностные лица Минэнерго с 2014 по 2023 год заключили ряд контрактов на ликвидацию убыточных шахт и разрезов, однако работы были выполнены не в полном объеме. В это же время акты приемки и экспертные заключения были согласованы и подписаны представителями министерства и уполномоченного бюджетного госучреждения.

Сначала по данному делу обвинялись двое фигурантов – заместители директора бюджетного учреждения, которых заключили под стражу. Однако затем оперативники нашли возможную причастность к особо крупным хищениям бюджетных средств и руководителей Минэнерго. Все четверо фигурантов, включая Мочальникова, а также бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, уже задержаны.

О допросе Мочальникова стало известно 24 октября. Отмечалось, что следственные действия связаны с делом бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского, который последнее время работал первым вице-президентом Академии горных наук. Подробностей уголовного разбирательства тогда не приводилось.

