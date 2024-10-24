ТАСС: экс-замминистра энергетики Яновский задержан в Москве по делу о мошенничестве

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Московские полицейские задержали бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

В данный момент он доставлен на допрос к следователям, уточнил собеседник агентства. По результатам будет решаться вопрос о мере его пресечения.

Подробностей о деле Яновского не приводится. Однако газета "Коммерсант" утверждает, что оно может быть связано с махинациями в угольной отрасли, ранее арестованные фигуранты дали показания на бывшего чиновника.

Анатолий Яновский занимал пост заместителя министра энергетики до 2021 года и курировал угольную отрасль. Позднее перешел на работу в администрацию президента, где занимался вопросами топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сейчас Яновский работает первым вице-президентом Академии горных наук.

Ранее сотрудники МВД России возбудили уголовное дело по аналогичной статье по факту хищения бюджетных средств Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора Шляхова при Минюсте. По данным следствия, злоумышленники ввели в заблуждение руководство центра относительно выполнения условий заключенных договоров, обеспечив подписание актов приема-сдачи выполненных работ.

Из предварительной версии следует, что сотрудники центра помогли заключить фиктивные договоры с аффилированными юрлицами, которые должны были провести анализ рыночной стоимости недвижимости при подготовке судебных экспертиз. При этом ущерб от незаконной деятельности составил более 45 миллионов рублей.