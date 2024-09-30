Четырех человек обвинили в хищении 24 млн руб при вывозе мусора в Подмосковье

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Следователи предъявили обвинение экс-заместителю начальника отдела экологии ГАУ МО "Центрлесхоз" и трем его сообщникам в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере на сумму не менее 24 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Следствие выяснило, что с апреля по сентябрь 2020 года обвиняемые, занимающиеся вывозом мусора с лесных участков, вступили в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем обмана.

Злоумышленники предоставляли в госучреждение документы с заведомо ложными сведениями о том, что они вывезли объем мусора больше, чем тот, который был указан в заявках лесничими.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что заместитель начальника отдела экологии, используя свое служебное положение, вводил "Центрлесхоз" в заблуждение, утверждая, что он сам выезжал и проверял объемы выполненных работ, что не соответствовало действительности.

В ходе расследования следователи и криминалисты провели обыски по местам жительства и работы фигурантов, изъяли у них мобильные телефоны и денежные средства. В данный момент продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее по аналогичной статье был обвинен руководитель проекта ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский. Сейчас он находится в СИЗО.

По версии правоохранителей, Пыльский вместе со своими соучастниками поставил в 2022 году в ВС РФ продукцию военного назначения. Однако, как выяснилось, она не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика. В результате государству был причинен ущерб в размере 164 миллионов рублей.