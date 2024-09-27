Руководитель проекта ООО "СИБНК" Пыльский арестован по делу о поставках в ВС РФ

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Руководитель проекта ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, отправлен в СИЗО по ходатайству следователей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, Пыльский вместе со своими соучастниками поставил в 2022 году в ВС РФ продукцию военного назначения. Однако, как выяснилось, она не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика. В результате государству был причинен ущерб в размере 164 миллионов рублей.

В связи с этим Пыльского задержали, а на средства ООО "Сибирская навигационная компания" в размере 164 миллионов рублей был наложен арест.

"Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", – сказано в сообщении.

Ранее по другому делу о некачественных поставках в ВС РФ был задержан и арестован бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Вместе с тем бывшему замминистра было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. При этом "Грязинский пищевой комбинат" в материалах дела не фигурировал.

