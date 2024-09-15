Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

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Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам "Грязинского пищевого комбината" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

"Удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ковалевича В.Я., Михайленко А.И., Смирновой Э.А.", – говорится в сообщении.

В деле о сухпайках фигурирует бывший замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков. Его задержали 26 июля, после чего он был арестован по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. В результате фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова. Их заключили под стражу в апреле.

