МВД возбудило дело после хищения более 45 млн рублей у Центра судебной экспертизы Минюста

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено по факту хищения бюджетных средств Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора Шляхова при Минюсте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники ввели в заблуждение руководство центра относительно выполнения условий заключенных договоров, обеспечив подписание актов приема-сдачи выполненных работ", – написала она в своем телеграм-канале.

По предварительной версии, сотрудники центра помогли заключить фиктивные договоры с аффилированными юрлицами, которые должны были провести анализ рыночной стоимости недвижимости при подготовке судебных экспертиз.

Ущерб от незаконной деятельности составил более 45 миллионов рублей. Пяти фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее следователи предъявили обвинение бывшему замначальника отдела экологии подмосковного Центрлесхоза, а также трем его сообщникам. Фигурантов обвинили в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму 24 миллиона рублей. Злоумышленники завышали объемы вывезенного мусора из леса, уверены правоохранители.

