Министра соцразвития Северной Осетии арестовали по делу о превышении полномочий

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Суд заключил под стражу до 11 октября министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову по делу о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

О задержании Айдаровой стало известно 14 сентября. По версии следствия, в период с января 2022 года по май 2023 года должностные лица министерства труда и социального развития РСО-Алания заключили с единственным поставщиком 53 госконтракта.

Сумма подписанного на поставку товаров контракта составила свыше 35 миллионов рублей. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства.

Также по делу о мошенничестве и превышении полномочий арестовали главу Долгопрудного Владислава Юдина, который был задержан вечером 12 сентября.

По версии следствия, Юдин, будучи главой Талдома, безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. Далее, вступив в преступный сговор с генеральным директором этой фирмой, он велел погасить за счет бюджетных средств долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, ущерб составил около 44 миллионов рублей.

