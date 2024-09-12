Глава Долгопрудного Юдин задержан по подозрению в уголовном преступлении

Фото: телеграм-канал "Владислав Юдин. Долгопрудный"

Глава Долгопрудного Владислав Юдин задержан по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следователи доставили его в суд для решения вопроса об аресте. Сейчас Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Ранее замглавы управления Росгвардии по Крыму Виталий Салманов был арестован на 2 месяца по возбужденному на него уголовному делу о превышении должностных полномочий. В этот же день суд Иркутска приговорил бывшего главу Минздрава Иркутской области Якова Сандакова к 18 годам строгого режима за превышение должностных полномочий, мошенничество, получение взятки и отмывание денежных средств.

Помимо этого, его также оштрафовали на 80 миллионов рублей и лишили права занимать определенные должности на срок 15 лет. При этом соучастникам Сандакова также назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 4,5 года со штрафами в размере 500 и 900 тысяч рублей. Отмечается, что они возместили причиненный ущерб в размере более 14,2 миллиона рублей.

