ТАСС: замглавы управления Росгвардии по Крыму арестован на два месяца

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Замглавы управления Росгвардии по Крыму Виталий Салманов арестован на 2 месяца по возбужденному на него уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

12 сентября суд Иркутска приговорил бывшего главу Минздрава Иркутской области Якова Сандакова к 18 годам строгого режима за превышение должностных полномочий, мошенничество, получение взятки и отмывание денежных средств. Помимо этого, его также оштрафовали на 80 миллионов рублей и лишили права занимать определенные должности на срок в 15 лет.

Его соучастникам также назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 4,5 года со штрафами в размере 500 и 900 тысяч рублей. Отмечается, что они возместили причиненный ущерб в размере более 14,2 миллиона рублей.

Сандаков был задержан по подозрению в получении крупной взятки в ноябре 2022 года. По версии СК, один из фигурантов дела, будучи близким другом Сандакова, передал чиновнику 7 миллионов рублей от некой организации за способствование в заключении госконтракта на поставку эндоскопических систем стоимостью больше 150 миллионов рублей.

Всего по делу проходили семь человек, в том числе должностные лица Минздрава региона и директор организации, передавшей взятку.

