Обвинение запросило 20 лет колонии для бывшего следователя Тамбиева

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Гособвинение запросило 20 лет тюремного заключения экс-следователю Марату Тамбиеву. Мужчина обвиняется в получении крупнейшей взятки в истории современной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Балашихинский городской суд.

"Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным <… > назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей", – заявила гособвинитель.

Дело двух следователей СК Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило в суд Балашихи в июне этого года.

Следователей СК обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, а также фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.