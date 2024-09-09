Экс-замгубернатора Томской области Гурдин приговорен к 5 годам колонии за растрату

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Советский районный суд Томска приговорил бывшего замгубернатора Томской области Юрия Гурдина к пяти годам колонии по делу о растрате почти 80 миллионов рублей, предназначенных для создания концепции кампуса. Об этом сообщает ТАСС.

Судья признал Гурдина виновным по двум статьям УК РФ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также на него наложен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее Ленинский суд Оренбурга отправил под стражу бывшего министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, обвиняемого в получении взятки. Он арестован до 1 октября.

Экс-министр просил отправить его под домашний арест, однако суд отказал. Также Самбурский освобожден с должности 1 июля. Увольнение связано с низким темпом решения задач, поставленных перед ведомством, уточнили в правительстве региона.