09 сентября, 07:14Происшествия
Экс-замгубернатора Томской области Гурдин приговорен к 5 годам колонии за растрату
Фото: телеграм-канал "Милый Томск"
Советский районный суд Томска приговорил бывшего замгубернатора Томской области Юрия Гурдина к пяти годам колонии по делу о растрате почти 80 миллионов рублей, предназначенных для создания концепции кампуса. Об этом сообщает ТАСС.
Судья признал Гурдина виновным по двум статьям УК РФ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также на него наложен штраф в размере 400 тысяч рублей.
Ранее Ленинский суд Оренбурга отправил под стражу бывшего министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, обвиняемого в получении взятки. Он арестован до 1 октября.
Экс-министр просил отправить его под домашний арест, однако суд отказал. Также Самбурский освобожден с должности 1 июля. Увольнение связано с низким темпом решения задач, поставленных перед ведомством, уточнили в правительстве региона.
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