Глава Долгопрудного Юдин арестован за мошенничество и превышение полномочий

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Глава Долгопрудного Владислав Юдин арестован до 29 октября за мошенничество и превышение полномочий, передает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Обвинение в мошенничестве также предъявили и его знакомой. По версии следствия, Юдин, будучи главой Талдома, безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. В результате в бюджет округа не поступили денежные средства от неуплаченной арендной платы, порядка 4 миллионов рублей.

Далее, вступив в преступный сговор с генеральным директором вышеупомянутой аффилированной фирмы, он велел погасить за счет бюджетных средств долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями.

Таким образом, ущерб от его преступных действий составил около 44 миллионов рублей.

Юдина задержали вечером 12 сентября. Его делом занялся Тверской суд Москвы. При этом следователи настаивали на аресте Юдина.

Ранее за мошенничество при поставке имущества для нужд Минобороны России был задержан гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов. Следствие выяснило, что при исполнении госконтрактов на сумму более 115 миллионов рублей, заключенных с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения МО России, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом свыше 20 миллионов рублей.