Экс-министр природных ресурсов Забайкалья Некрасов признал вину в мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Осужденный за мошенничество бывший министр природных ресурсов Забайкальского края Олег Некрасов признал вину и полностью возместил ущерб, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

"Некрасов Олег Владимирович полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, уголовное дело в отношении него рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств", – говорится в документах.

18 октября Бутырский суд Москвы приговорил Некрасова к 7 годам колонии, а также лишил его звания полковника. Бывший министр был признан виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее суд в Москве продлил до 7 января 2025 года домашний арест бывшему главе Минтранса Башкирии Александру Клебанову, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Клебанова задержали 7 мая. Следователи возбудили на него дело по статье "Получение взятки". По версии следствия, в мае прошлого года министр, будучи на тот момент членом совета директоров АО "Башкиравтодор", требовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 миллионов рублей.