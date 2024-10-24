Следователи допрашивают замглавы Минэнерго РФ Мочальникова по делу Яновского

Фото: minenergo.gov.ru

Следователи допрашивают замглавы Минэнерго РФ Сергея Мочальникова по делу замминистра энергетики России Анатолия Яновского, задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

С Мочальниковым проводятся следственные действия. При этом других подробностей не приводится.

Яновского задержали по подозрению в мошенничестве и доставили на допрос, по результатам которого будет решаться вопрос о мере пресечения. Подробности о деле политика не уточнялись, однако СМИ утверждали, что оно может быть связано с махинациями в угольной отрасли.

Также стало известно об обысках по местам проживания Яновского. В рамках мероприятий правоохранители изъяли документы, имеющие значение для следствия.