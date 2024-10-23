Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса, пишет ТАСС.

Володин критикой ответил на проведенную Чубайсом реформу российской электроэнергетики. После нее под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, однако генерирующие мощности были приватизированы.

"Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим (электроэнергетику. – Прим. ред.) частникам – и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то?" – сказал Володин.

Он указал, что сейчас вводятся новые мощности в атомной и гидроэнергетике, когда как в сфере электроэнергетики прибавки наблюдаются только в "карманах и недвижимости за рубежом".

"А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте", – заключил глава Госдумы.

Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России в 2022 году. Некоторые СМИ сообщали, что после этого он выехал из страны. Позже стало известно, что Чубайс вернулся в Израиль.

Владимир Путин, комментируя фотографии Чубайса оттуда, заявил, что тот "удрал и прячется", вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял. При этом уголовных дел против Чубайса в России не заведено, сообщил Путин, предположив, что экс-глава "Роснано" боится, что в конечном итоге это приведет к их возникновению.

В мае Чубайс стал "организатором группы спонсоров" в Центре российских исследований (ЦРС), который разместился в Тель-Авивском университете. Как указали в вузе, центр будет заниматься изучением новейшей истории России после 1991 года – экономической, политической, социальной и культурной.

Проект носит аполитичный характер и нацелен на сугубо академические исследования. Среди тех, кто будет этим заниматься, заявлены и признанные в России иноагентами публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн.

