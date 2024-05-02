Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве

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Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс стал "организатором группы спонсоров" в Центре российских исследований (ЦРС), который разместился в Тель-Авивском университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

Как указали в вузе, центр будет заниматься изучением новейшей истории РФ после 1991 года – экономической, политической, социальной и культурной. Проект носит аполитичный характер и нацелен на сугубо академические исследования. Среди тех, кто будет этим заниматься, заявлены и признанные в России иноагентами публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн, говорится в публикации.

Отмечается, что работники ЦРС под руководством профессора Итая Сенеда полагают, что "новейшая история России сейчас выглядит в научном описании довольно необычно". Они считают, что сейчас "существует несколько "историй России" с 1991 года, почти ни одна из которых не связана друг с другом".

По информации Тель-Авивского университета, заявленная задача ЦРС – подойти к возможности "понимания России" в ее новом виде в чисто академическом смысле. И в рамках этой модели "культурный" компонент не будет противоречить "политическому", а общественное мнение не будет противоречить экономическому.

Ранее Чубайс заявил о своем возвращении в Израиль после рабочего посещения Дубая. До этого СМИ писали, что политик выехал из Израиля после обострения конфликта в стране.