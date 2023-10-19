Суд в Москве возобновил процесс по уголовному делу о краже имущества Чубайса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Хамовнический суд Москвы начал новый процесс по уголовному делу о краже имущества у экс-гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса, основным подозреваемым является его экс-деловой партнер Илья Сучков. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов Вячеслав Макаров.

По его словам, 19 октября гособвинитель озвучил обвинительное заключение по делу в отношении подзащитных. Теперь следующее слушание пройдет 9 ноября. После этого подсудимые выскажут свою точку зрения по поводу обвинения, а затем суд определит дальнейший порядок рассмотрения дела.

Как утверждает юрист, никто из подозреваемых не хочет признавать вину, поэтому они требуют прекратить уголовное преследования с момента задержания из-за отсутствия состава преступления.

Интересы Чубайса представляли адвокаты Ольга Козырева и Владимир Васильцов, которые зачитали в суде заявление потерпевшего по причине того, что экс-глава "Роснано" находится за границей.

21 июля Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о краже у Чубайса имущества на 70 миллионов рублей. Его основным фигурантом является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.

Уголовное дело возбудила подмосковная полиция еще в 2017 году. Чубайс тогда написал заявление о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок.

Во время заседания суда все фигуранты дела заявили, что категорически не признают свою вину.

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