Фигуранты дела о краже у Чубайса имущества на 70 млн рублей не признали в суде вину

16:29
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Фигуранты дела о краже у бывшего гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса имущества на 70 миллионов рублей не признали в суде вину, сообщает ТАСС.
21 июля Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу данного уголовного дела. Его основным фигурантом является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.
"Все подсудимые только что выступили и заявили, что обвинение категорически не признают", – сказал адвокат Вячеслав Макаров.
Следующие заседания назначены на 17 и 31 августа. Уголовное дело возбудила подмосковная полиция еще в 2017 году. Чубайс тогда написал заявление о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок.
Сумма ущерба, вменяемого фигурантам дела, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 миллиардов до 70 миллионов рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и компания "Тилсок".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Чубайса проверяют на причастность к коррупционным преступлениям. В поле зрения правоохранителей также попали его коллеги по "Роснано".
Позже адвокат Чубайса Александр Аснис отказался говорить об этой ситуации, подчеркнув, что слухи не комментирует.
В конце марта стало известно, что Чубайс покинул свой пост. Вместе с тем ряд СМИ сообщил о его отъезде из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что спецпредставитель президента уволился по собственному желанию.
Чубайса вызвали на допрос в качестве потерпевшего по делу о краже денег
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