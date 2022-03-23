В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию

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Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал не уехал – это его личное дело", – цитирует Пескова РИА Новости.

Информацию об уходе Чубайса с должности ранее подтвердил спецпредставитель главы России по климату Руслан Эдельгериев. Он уточнил, что увольнение Чубайса не отразится на развитии климатической повестки в стране.

В то же время в ряде средств массовой информации появились сведения, что Анатолий Чубайс уже покинул РФ.