Чубайс покинул советы директоров АФК "Система" и компании "Электрозавод"

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Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс покинул советы директоров АФК "Система" и ее портфельной компании "Электрозавод", сообщает РИА Новости со ссылкой на "Систему".

Уточняется, что Чубайс принял такое решение по собственному желанию.

Ранее Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Позднее в Кремле уточнили, что он уволился по собственному желанию.

В ряде средств массовой информации также появились сведения, что Чубайс покинул Россию.

