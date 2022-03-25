Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин подписал соответствующий указ.



Информацию об уходе Чубайса с должности ранее подтвердил спецпредставитель российского лидера по климату Руслан Эдельгериев. Он уточнил, что увольнение Чубайса не отразится на развитии климатической повестки в стране.

Позднее в Кремле уточнили, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Чубайс был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями 4 декабря 2020 года. В этой должности он не являлся госслужащим и не входил в штат сотрудников администрации Кремля.

