Чубайса начали проверять на причастность к коррупционным преступлениям

Анатолия Чубайса проверяют на причастность к коррупционным преступлениям. Такая информация появилась в СМИ со ссылкой на анонимный источник.

В поле зрения силовиков также попали его коллеги по "Роснано". Чубайс был главой корпорации с 2008 по 2020 год. В чем именно его подозревают, источник не раскрывает.

В конце марта Анатолий Чубайс после ухода с поста спецпредставителя президента России по связям с международными организациями покинул страну. По последней информации, сейчас он находится вместе с женой на Кипре.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

