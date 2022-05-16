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Транспорт

09:38

Пассажиры "Аэроэкспресса" смогут оплачивать билеты через Yandex Pay

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Билеты на поезд и автобус "Аэроэкспресс" теперь можно оплачивать с помощью платежного сервиса Yandex Pay. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Новая опция позволит сделать процесс покупки билета еще быстрее и проще, так как банковская карта автоматически сохраняется в Yandex Pay при оплатах в любом из сервисов "Яндекса". Кроме того, карту можно добавить непосредственно при оплате", – говорится в сообщении.

Пассажиры за оплату через Yandex Pay будут получать баллы "Яндекс.Плюса", которые можно потратить в различных сервисах. Максимальное количество баллов, которые можно получить за месяц, – 3 тысячи. Также появилась новая опция быстрой авторизации через "Яндекс ID".

"Следующим этапом сотрудничества с "Яндексом" станет запуск Yandex Pay в мобильном приложении "Аэроэкспресс", – добавляется в сообщении.

Ранее компания "Аэроэкспресс" запустила регулярные экспресс-автобусы от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово. Маршрут проходит по Каширскому шоссе с двумя остановками по требованию. Время в пути составит 30–40 минут, а стоимость поездки – 150 рублей.

"Аэроэкспресс" запустил экспресс-автобус до аэропорта Домодедово

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