В МИД РФ заявили, что поставки Украине американских РСЗО подрывают стабильность

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Решение США поставить реактивные системы залпового огня (РСЗО) Украине подрывают стабильность в мире, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

"Я сегодня пытался объяснить коллегам, что все происходящее на Украине и вокруг нее накапливалось долгие годы. Не мы к ним (западным странам. – Прим. ред.) приближаемся со своими вооружениями, а они со своими оборонительными идеями идут к нашим границам", – цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам лидера США, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.