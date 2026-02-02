Форма поиска по сайту

02 февраля, 19:49

Происшествия

Трамваи задерживались на Ломоносовском проспекте из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Трамваи № Т1, 14, 26 и 39 задерживались на Ломоносовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной сбоя в расписании стало ДТП с участием пешехода и трамвая № 26, уточнило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. Все обстоятельства и подробности случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел в районе остановки "Метро Университет". Маршруты трамваев были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее в Дептрансе рассказывали, что на станциях метро города начали размещать обновленные схемы трамвайной сети. Ожидается, что навигационные материалы появятся на 35 станциях столичного метрополитена, которые расположены недалеко от трамвайных остановок.

При этом на станциях "Рижская", "Сходненская", "Тургеневская", "Чкаловская", "Площадь Ильича" и еще трех других такие схемы разместят впервые.

происшествияДТПгород

