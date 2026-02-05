Свыше 220 вентиляционных шахт коллекторов отремонтируют в Москве в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Свыше 220 вентиляционных шахт коллекторов будут отремонтированы в Москве в этом году, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

"Вентиляционные шахты – части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений", – сказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Обновляют вентиляционные шахты в столице с 2011 года. Именно тогда стартовали крупные программы по благоустройству общественных пространств и улиц города.

Важно, чтобы эти сооружения вписывались в общий образ города, поэтому старые "домики" начали заменять новыми плоскими решетками. Используются при этом отечественные материалы и оборудование.

Сначала специалисты снимают устаревшие конструкции оголовков, после этого восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию вентиляционных шахт. В конце сооружения облицовывают гранитом.

Также в этом году в Москве специалисты заменят более 5,5 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Больше всего новых подъемников установят в Юго-Западном административном округе – 816. Еще 764 и 672 появятся в Южном и Восточном округах соответственно.

