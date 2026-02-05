"Зал "Зарядье" – детям" представит сказку "Царевна-лягушка"

Фото: zaryadyehall.ru

В концертном зале "Зарядье" 15 февраля будет представлена постановка сказки "Царевна-лягушка", которая подготовлена в рамках проекта "Зал "Зарядье" – детям". Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Царевну-лягушку" покажет московский театр "Новая сказка". В детскую афишу вошли самые разные спектакли, которые объединяют музыку и интерактивы, джазовые, симфонические и органные концерты.

Автор сценария и художественный руководитель проекта Константин Уваров отметил, что с русскими сказками больше всего ассоциируются музыкальные произведения композиторов Римского-Корсакова и Лядова. А поскольку сказки являются естественной для детей средой, они с удовольствием слушают их музыку. Главное, подчеркнул он, любить музыку, которую играешь, тогда и ребятам она обязательно понравится.

Постановка будет включать в себя авторскую сценографию и анимацию, оригинальные костюмы и декорации, а также балетные номера, которые исполнят солисты Большого театра.

Получить дополнительную информацию и увидеть афишу можно, зайдя на официальный сайт концертного зала "Зарядье".

