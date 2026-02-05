Форма поиска по сайту

05 февраля, 14:50

Культура

"Зал "Зарядье" – детям" представит сказку "Царевна-лягушка"

Фото: zaryadyehall.ru

В концертном зале "Зарядье" 15 февраля будет представлена постановка сказки "Царевна-лягушка", которая подготовлена в рамках проекта "Зал "Зарядье" – детям". Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Царевну-лягушку" покажет московский театр "Новая сказка". В детскую афишу вошли самые разные спектакли, которые объединяют музыку и интерактивы, джазовые, симфонические и органные концерты.

Автор сценария и художественный руководитель проекта Константин Уваров отметил, что с русскими сказками больше всего ассоциируются музыкальные произведения композиторов Римского-Корсакова и Лядова. А поскольку сказки являются естественной для детей средой, они с удовольствием слушают их музыку. Главное, подчеркнул он, любить музыку, которую играешь, тогда и ребятам она обязательно понравится.

Постановка будет включать в себя авторскую сценографию и анимацию, оригинальные костюмы и декорации, а также балетные номера, которые исполнят солисты Большого театра.

Получить дополнительную информацию и увидеть афишу можно, зайдя на официальный сайт концертного зала "Зарядье".

Ранее Московский драматический театр "Модерн" пригласил зрителей на премьеру спектакля "Вишневый сад" по одноименному произведению русского писателя Антона Чехова.

Постановка приурочена к 10-летнему юбилею с момента вступления режиссера Юрия Грымова в должность худрука учреждения. В пьесе он предлагает свою трактовку известного произведения.

