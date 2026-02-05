Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 февраля, 13:25

Политика

Уиткофф сообщил о договоренностях России и Украины по обмену пленными

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными в ходе переговоров в Абу-Даби. Об этом спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф написал в соцсети Х.

По его словам, новый обмен произойдет впервые за последние пять месяцев. При этом точную дату он не назвал. Достичь договоренности об обмене военнопленными удалось "благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам", подчеркнул политик.

"Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что непрерывное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и укрепляет меры, направленные на прекращение войны на Украине", – указал Уиткофф.

Он добавил, что консультации будут продолжаться, в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс.

Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины начался в Абу-Даби 4 февраля и продолжился 5-го числа. В ходе первой встречи стороны сделали акцент на конкретных шагах и практических решениях. Как указали СМИ, повестка второй встречи затронет экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

При этом российская делегация оперативно предоставляет Владимиру Путину информацию о ходе консультаций в столице ОАЭ, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков.

МИД ОАЭ опубликовал фотографии со второго раунда переговоров в Абу-Даби

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

