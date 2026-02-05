Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 16:36

Происшествия

Суд Лондона приговорил российского моряка Мотина к 6 годам тюрьмы

Фото: РИА Новости/Денис Ворошилов

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил российского моряка Владимира Мотина, являвшегося капитаном контейнеровоза Solong, к 6 годам лишения свободы по делу о столкновении двух судов в Северном море в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС .

Уточняется, что приговор огласил судья Эндрю Бейкер. Мотину постановили зачесть в срок наказания 11 месяцев, проведенных под стражей. Он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 37 месяцев.

Бейкер заявил, что обстоятельства катастрофы указывают на то, что капитан "не отдавал себе отчет, какая опасность была впереди". По версии суда, в течение нескольких минут перед столкновением он не принял действий для предотвращения аварии и не отдал команд экипажу.

Судья также назвал "в высшей степени противоречивыми" показания обвиняемого и счел ложным его утверждение о замешательстве при попытке перевести судно с автопилота на ручное управление.

Кроме того, в результате столкновения один из членов экипажа (филиппинец Марк Анджело Перния. – Прим. ред.) пропал без вести и считается погибшим, его поиски прекратились в первый же день.

"Смерть Пернии можно было совершенно очевидно предотвратить, и вина за нее полностью лежит на вас", – сказал Бейкер при оглашении приговора.

При этом срок наказания не был увеличен, поскольку инцидент не был умышленным актом насилия, также в прошлом у Мотина не было серьезных дисциплинарных нарушений, а коллеги характеризовали его положительно.

Также учтено заявление моряка о намерении завершить карьеру после освобождения. Мотин присутствовал на заседании и выслушал приговор без заметных эмоций.

Инцидент произошел 10 марта 2025 года. Тогда контейнеровоз Solong под флагом Португалии врезался у берегов Англии в стоявший на якоре танкер Stena Immaculate под флагом США.

В результате с судов были эвакуированы 37 моряков, один из которых был доставлен в больницу. Еще один член экипажа Solong пропал.

Суд присяжных признал Мотина виновным в непредумышленном убийстве, ставшем следствием столкновения.

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика