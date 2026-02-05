Суд Лондона приговорил российского моряка Мотина к 6 годам тюрьмы

Фото: РИА Новости/Денис Ворошилов

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил российского моряка Владимира Мотина, являвшегося капитаном контейнеровоза Solong, к 6 годам лишения свободы по делу о столкновении двух судов в Северном море в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС .

Уточняется, что приговор огласил судья Эндрю Бейкер. Мотину постановили зачесть в срок наказания 11 месяцев, проведенных под стражей. Он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 37 месяцев.

Бейкер заявил, что обстоятельства катастрофы указывают на то, что капитан "не отдавал себе отчет, какая опасность была впереди". По версии суда, в течение нескольких минут перед столкновением он не принял действий для предотвращения аварии и не отдал команд экипажу.

Судья также назвал "в высшей степени противоречивыми" показания обвиняемого и счел ложным его утверждение о замешательстве при попытке перевести судно с автопилота на ручное управление.

Кроме того, в результате столкновения один из членов экипажа (филиппинец Марк Анджело Перния. – Прим. ред.) пропал без вести и считается погибшим, его поиски прекратились в первый же день.

"Смерть Пернии можно было совершенно очевидно предотвратить, и вина за нее полностью лежит на вас", – сказал Бейкер при оглашении приговора.

При этом срок наказания не был увеличен, поскольку инцидент не был умышленным актом насилия, также в прошлом у Мотина не было серьезных дисциплинарных нарушений, а коллеги характеризовали его положительно.

Также учтено заявление моряка о намерении завершить карьеру после освобождения. Мотин присутствовал на заседании и выслушал приговор без заметных эмоций.

Инцидент произошел 10 марта 2025 года. Тогда контейнеровоз Solong под флагом Португалии врезался у берегов Англии в стоявший на якоре танкер Stena Immaculate под флагом США.

В результате с судов были эвакуированы 37 моряков, один из которых был доставлен в больницу. Еще один член экипажа Solong пропал.

Суд присяжных признал Мотина виновным в непредумышленном убийстве, ставшем следствием столкновения.